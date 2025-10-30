Скидки
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мелёхин: Дзюба часто на поле разговаривает, но надо стараться не обращать на него внимания
Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин ответил на вопросы о специфике игры с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой. Команды встретятся в очном матче в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится 1 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Что он говорит? Как действует? Есть ли тычки локтями или подколы, на которые ты должен реагировать, но не реагируешь?
– Да. Дзюба часто на поле разговаривает, но надо стараться не обращать внимания, не отвлекаться от игры и действовать сконцентрированно, — сказал Мелёхин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Матч между «Ростовом» и «Акроном» пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. После 13 туров Российской Премьер-Лиги донской клуб набрал 15 очков и занимает 10-е место. Тольяттинская команда заработала 12 очков и располагается на 12-й строчке.

