Мелёхин: Дзюба часто на поле разговаривает, но надо стараться не обращать на него внимания

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин ответил на вопросы о специфике игры с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой. Команды встретятся в очном матче в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится 1 ноября.

– Что он говорит? Как действует? Есть ли тычки локтями или подколы, на которые ты должен реагировать, но не реагируешь?

– Да. Дзюба часто на поле разговаривает, но надо стараться не обращать внимания, не отвлекаться от игры и действовать сконцентрированно, — сказал Мелёхин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Матч между «Ростовом» и «Акроном» пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. После 13 туров Российской Премьер-Лиги донской клуб набрал 15 очков и занимает 10-е место. Тольяттинская команда заработала 12 очков и располагается на 12-й строчке.

