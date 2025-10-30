Скидки
Главная Футбол Новости

Уфа — Нефтехимик, результат матча 30 октября 2025, счет 1:1 (1:3 пен.), 6-й раунд Кубка России 2025/2026

«Нефтехимик» переиграл «Уфу» в матче Кубка России по итогам серии пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Уфа» и «Нефтехимик» (Нижнекамск). В основное время команды сыграли со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались гости — 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» (Уфа). В качестве главного арбитра матча выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону).

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Агеян – 23'     1:1 Сухомлинов – 80'    

Мигран Агеян на 23-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Данила Сухомлинов на 80-й минуте забил ответный гол. В серии пенальти верх взяли футболисты «Нефтехимика».

В следующем раунде «Нефтехимик» встретится с «Ростовом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».

