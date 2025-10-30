«Не ожидал от них». Игрок «Ростова» Комаров назвал команду, удивившую его в сезоне РПЛ

Футболист «Ростова» Иван Комаров высказался о главном для себя открытии среди команд Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.

– Какая команда в РПЛ тебя удивила больше всего в этом сезоне?

– «Балтика». Не ожидал от них, что начнут так уверенно. Мне казалось, что команде нужно время, чтобы освоиться в Премьер-Лиге, а они начали набирать очки с первых туров, — приводит слова Комарова официальный сайт «Ростова».

«Балтика» квалифицировалась в РПЛ, одержав победу в Лиге Pari сезона-2024/2025. В текущем сезоне калининградцы занимают пятое место в чемпионате, набрав 24 очка в 13 встречах. С «Ростовом» новичок лиги сыграл вничью (0:0) в 9-м туре.