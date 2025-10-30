Скидки
Фанату, оскорбившему Рашфорда на почве расизма, грозит штраф в € 4 тыс. — Cadena Ser

Комментарии

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом и нетерпимостью может оштрафовать на € 4 тыс. болельщика, который оскорбил нападающего «Барселоны» Маркуса Рашфорда на почве расизма во время матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (1:3). Об этом сообщает Cadena Ser.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33'     1:1 Гарсия – 56'     1:2 Левандовски – 70'     1:3 Араухо – 88'    

Рашфорд перешёл в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды минувшим летом. За этот период англичанин принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

