Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ по итогам октября

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру по итогам октября. На награду претендуют четыре специалиста.

Рубен Аморим — «Манчестер Юнайтед» (шестое место в турнирной таблице, три матча, три победы, разница мячей +5);

Микель Артета — «Арсенал» (первое место в турнирной таблице, три матча, три победы, разница мячей +4);

Унаи Эмери — «Астон Вилла» (восьмое место в турнирной таблице, три матча, три победы, разница мячей +3);

Андони Ираола — «Борнмут» (второе место в турнирной таблице, три матча, две победы, одна ничья, разница мячей +4).

Голосование среди болельщиков продлится до 3 ноября, в нём также примут участие футбольные эксперты.