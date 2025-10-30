Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ по итогам октября

Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ по итогам октября
Комментарии

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру по итогам октября. На награду претендуют четыре специалиста.

Рубен Аморим — «Манчестер Юнайтед» (шестое место в турнирной таблице, три матча, три победы, разница мячей +5);

Микель Артета — «Арсенал» (первое место в турнирной таблице, три матча, три победы, разница мячей +4);

Унаи Эмери — «Астон Вилла» (восьмое место в турнирной таблице, три матча, три победы, разница мячей +3);

Андони Ираола — «Борнмут» (второе место в турнирной таблице, три матча, две победы, одна ничья, разница мячей +4).

Голосование среди болельщиков продлится до 3 ноября, в нём также примут участие футбольные эксперты.

Материалы по теме
Официально
АПЛ объявила номинантов на приз лучшему игроку по итогам октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android