Глава «Реала» пытается примирить Алонсо и Винисиуса, не общающихся друг с другом — COPE
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил тренировочную базу команды с целью примирить нападающего Винисиуса Жуниора с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на COPE.
По информации источника, Винисиус и Алонсо не разговаривают друг с другом после того, как испанский специалист заменил футболиста на 72-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), что вызвало негативную реакцию у бразильца, которую он продемонстрировал публично.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
Напомним, после указанного инцидента Винисиус опубликовал сообщение, в котором извинился перед клубом, партнёрами по команде и президентом, но не упомянул Алонсо.
