Глава «Реала» пытается примирить Алонсо и Винисиуса, не общающихся друг с другом — COPE

Глава «Реала» пытается примирить Алонсо и Винисиуса, не общающихся друг с другом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил тренировочную базу команды с целью примирить нападающего Винисиуса Жуниора с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на COPE.

По информации источника, Винисиус и Алонсо не разговаривают друг с другом после того, как испанский специалист заменил футболиста на 72-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1), что вызвало негативную реакцию у бразильца, которую он продемонстрировал публично.

Напомним, после указанного инцидента Винисиус опубликовал сообщение, в котором извинился перед клубом, партнёрами по команде и президентом, но не упомянул Алонсо.

