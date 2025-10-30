Объявлены судейские назначения на матчи 17-го тура Лиги Pari

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на девять матчей 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. Информация была опубликована на официальном сайте Первой лиги. Игры пройдут с 1 по 3 ноября 2025 года.

«Урал» — «Сокол»: Алексей Лапатухин (Москва) – Евгений Синянский (Ярославль), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Шинник» — «Челябинск»: Роман Сафьян (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Спартак» Кострома – «Черноморец»: Николай Волошин (Смоленск) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Волга» — «Родина»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Артём Катайкин (Самара), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону) – Денис Мирошник (Ставрополь), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Ротор» — «Арсенал»: Станислав Матвеев (Троицк) – Алексей Линкин (Воронеж), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Дмитрий Прокопов (Волгоград), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Пётр Петухов (Москва);

«Уфа» — «Енисей»: Игорь Капленков (Москва) – Степан Щербаков (Омск), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Александр Колобаев (Москва), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Факел» — «Торпедо» Москва: Антон Сидорин (Москва) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Чайка» — «КАМАЗ»: Олег Соколов (Воронеж) – Фёдор Валявин (Саратов), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Алексей Колтунов (Ростов-на-Дону), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).