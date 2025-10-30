Роналду выложил фото с Пирсом Морганом, которому он дал скандальное интервью в 2022 году

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X опубликовал совместную фотографию с журналистом Пирсом Морганом.

«На следующей неделе… Криштиану Роналду без цензуры. Самое личное и откровенное интервью в его жизни», – написал Морган на своей странице в социальной сети X.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Три года назад Роналду уже давал интервью Моргану, где португалец раскритиковал «Манчестер Юнайтед», футболистом которого он являлся на тот момент. В частности, Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Хага, поскольку этот тренер не уважает его. Также португалец выразил разочарование развитием клуба. Данное интервью привело к расторжению контракта Роналду с «Манчестер Юнайтед».

