Тренер «Интера» Киву высказался о победе в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Серии А с «Фиорентиной» (3:0).

«Было важно победить и реабилитироваться после поражения в Неаполе. Нам нужно было заявить о себе и продолжать двигаться вперёд по своему пути. Это была хорошая, качественная игра, в которой мы смогли помешать воплощению их стратегии. В первом тайме нам не хватало агрессии, но во втором нам удалось выйти из тупика. Такая команда, как «Интер», обязана преодолевать сложные моменты, чтобы следовать своей мечте, целям и ценностям. Сегодня было непросто: «Фиорентина» хорошо организована и отошла в оборону, стремясь контратаковать.

В первом тайме мы не были точны в последней трети поля, но после перерыва мы действовали острее и решительнее. Мы открыли счёт дальним ударом, в первые 45 минут мы даже не пытались так пробить. После второго гола стало легче. Я рад за Сучича, потому что он настоящий полузащитник. У него огромный потенциал и он способен играть на любой позиции. Он показал, насколько собранным игроком он является в штрафной, это меня порадовало. Мы все рады за него. Я увидел реакцию, о которой просил в перерыве. Команда была полна энергии, и иногда тренер должен знать, когда вмешаться. Я чувствовал, что не было необходимости делать поспешные изменения в начале второго тайма. Мы терпеливо нашли выход, и эти решения, основанные на чтении игры, имеют ключевое значение. Мы проявили терпение, берегли силы и сохраняли концентрацию, чтобы изучить соперника, и в итоге это окупилось: игра изменилась, мы нашли больше пространства.

Давать молодым футболистам игровое время и поощрять их – это правильно, но нужно быть осторожным с тем, как и с кем выпускать их на поле. У нас есть команда, полная качественных и опытных игроков, которая поддерживает этих молодых исполнителей, в том числе и в течение недели, что жизненно важно для их развития. Я доволен игрой Биссека: учитывая его качества, я с самого начала считал, что он может играть в центре поля. Сегодня я снова выпустил его на эту позицию против такого сильного игрока, как Кин, но он хорошо справился. Я объяснил ему, что если сомневаешься, то не стоит слишком рано идти в отбор, лучше сосредоточиться на защите зоны позади себя. У него хватает смелости занять высокую линию защиты, а остальное зависит от меня и моего штаба. Я сам был защитником, пусть и не таким быстрым, как он, но я знаю эту роль и могу объяснить некоторые вещи.

Мастерство Хакана [Чалханоглу] неоспоримо: годами он был одним из лучших на своей позиции. Ему пришлось преодолеть некоторые трудности, но теперь в нём проявились качества настоящего полузащитника и прирождённого лидера. Мы очень довольны его игрой.

Я полностью предан этому проекту и вместе со всеми работаю над тем, чтобы восполнить то, чего ещё не хватает этой команде, как в психологическом, так и в физическом плане. Мы обязаны это сделать и совершенствоваться каждый день. В начале сезона я был обеспокоен этим приключением, но постепенно мне это начинает нравиться», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».