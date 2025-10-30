Скидки
TBR: саудовцы предлагают Салаху оклад в £ 150 млн в год, зарплата Роналду — £ 175 млн

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает оставаться наиболее приоритетной трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии, где 33-летнему футболисту предлагают заработную плату в размере около £ 150 млн (€ 170 млн) в год. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, египетскому игроку также предлагают право на долю в клубе в будущем и стать послом по туризму.

Подчёркивается, что приняв данное предложение, Салах начнёт зарабатывать на уровне нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чей оклад оценивается приблизительно в £ 175 млн (€ 200 млн).

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

