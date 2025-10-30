«В команде он оказался совершенно не таким, как на публике». Акинфеев — о Черчесове

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе под руководством главного тренера Станислава Черчесова в сборной России.

«С Черчесовым оказалось на удивление легко работать. Знаю, что Станислав Саламович не всегда находил общий язык с журналистами, но внутри команды он оказался совершенно не таким, как на публике. Несмотря на то что сам был превосходным вратарём, он вообще не пытался вмешиваться в то, что касалось вратарской работы — для этого у нас был Гинтарас Стауче.

Сам Стас больше работал с полевыми игроками. Наверняка он подмечал какие-то моменты касательно вратарей, но никогда не позволял себе как-то это комментировать», — приводит отрывок из автобиографии Акинфеева Sport24.