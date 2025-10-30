Скидки
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Суонси» сыграл отлично, но мы взяли матч в свои руки

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча четвёртого раунда Кубка английской лиги с «Суонси Сити» (3:1) высоко отозвался о нападающем Омаре Мармуше. Футболист отличился в этой игре забитым мячом. Специалист также оценил уровень игры «лебедей».

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Суонси Сити
Суонси
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Франку – 12'     1:1 Доку – 39'     1:2 Мармуш – 77'     1:3 Шерки – 90+3'    

«Рад за Омара, потому что нападающим нужны голы, это важно для его уверенности, он долгое время был травмирован, конечно, Мармуш способен сыграть на позиции Холанда. Эрлинг важен, но, разумеется, мы понимаем, что нам нужны они оба, возвращение Омара очень приятно.

«Суонси Сити» хорошо вошёл в игру. Полагаю, наш уровень интенсивности тоже был очень неплох. Хозяева поля с первых минут форсировали ход матча, они заслужили гол. Они сыграли впечатляюще, я бы сказал. Но через 20–25 минут мы взяли игру в свои руки. У нас были моменты, и во втором тайме я был очень впечатлён атакой против 10 обороняющихся игроков, все были на месте.

Действительно доволен игрой, потому что знаю, как тяжело бывает на выезде, но мы вышли в четвертьфинал», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

