Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Глеб предположил, как бы клубы из России выступали в ЛЧ

Экс-игрок «Барселоны» Глеб предположил, как бы клубы из России выступали в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о шансах российских клубов в Лиге чемпионов, если бы они принимали участие в этом турнире.

«Только непосредственное участие российских клубов в матчах Лиги чемпионов показало бы, на каком месте они были в этом турнире. Но в ЛЧ российские клубы не были бы мальчиками для битья. Это точно. Конечно, они бы не занимали места в конце турнирной таблицы», — приводит слова Глеба Metaratings.

Российские команды не участвуют в международных турнирах с 2022 года.

Глеб в течение карьеры выступал за такие команды, как «Арсенал», «Барселона», «Штутгарт», БАТЭ и другие. В составе сине-гранатовых белорусский футболист выиграл Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Александр Глеб назвал самый сложный чемпионат в мире

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android