Экс-игрок «Барселоны» Глеб предположил, как бы клубы из России выступали в ЛЧ

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о шансах российских клубов в Лиге чемпионов, если бы они принимали участие в этом турнире.

«Только непосредственное участие российских клубов в матчах Лиги чемпионов показало бы, на каком месте они были в этом турнире. Но в ЛЧ российские клубы не были бы мальчиками для битья. Это точно. Конечно, они бы не занимали места в конце турнирной таблицы», — приводит слова Глеба Metaratings.

Российские команды не участвуют в международных турнирах с 2022 года.

Глеб в течение карьеры выступал за такие команды, как «Арсенал», «Барселона», «Штутгарт», БАТЭ и другие. В составе сине-гранатовых белорусский футболист выиграл Лигу чемпионов.

