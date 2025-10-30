Скидки
Игорь Акинфеев сравнил эмоциональность Станислава Черчесова и Валерия Газзаева

Комментарии

Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев сравнил эмоциональность главного тренера национальной команды на чемпионате мира 2018 года Станислава Черчесова с поведением бывшего тренера ЦСКА Валерия Газзаева.

«В каких-то ситуациях [Черчесов] мог быть излишне эмоционален, но в этом плане я прошёл очень хорошую школу, когда начинал в ЦСКА под началом Валерия Георгиевича [Газзаева]. Они с Черчесовым были очень похожи в плане эмоций», — приводит отрывок из автобиографии Акинфеева Sport24.

Сборная России под управлением Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, переиграв в серии пенальти Испанию — 1:1 (4:3 пен.).

