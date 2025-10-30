Скидки
«Ювентус» объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды

«Ювентус» на официальном сайте объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Мы рады приветствовать в семье «бьянконери» тренера с таким уровнем знаний и опыта. Добро пожаловать в «Ювентус» и удачи вам, тренер!» — написано в заявлении на сайте туринского клуба.

После девяти туров Серии А «Ювентус» набрал 15 очков и занимает седьмое место.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он тренировал с сентября 2023 года по июнь 2025 года. До этого тренер работал в «Наполи», «Интере», «Роме» и «Зените», в его активе один чемпионский титул с неаполитанцами и два с петербуржцами.

