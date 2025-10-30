Акинфеев: когда Черчесов играл в «Спартаке», можно сказать, был моим кумиром

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что экс-голкипер московского «Спартака» Станислав Черчесов был его кумиром в период выступления за красно-белых.

«В своё время, когда Станислав Саламович играл в «Спартаке», он мне очень нравился как вратарь. Можно сказать, реально был моим кумиром. Я следил за тем, как он играл в клубе, в сборной, хотя на тот момент мне было 10 или 11 лет.

Много раз потом слышал: мол, легко быть сильным вратарём в том непобедимом «Спартаке». Но ты сначала попади в тот «Спартак», посиди не один год за спиной Дасаева, дождись своей очереди, не растеряв вратарских качеств. Поэтому я всегда относился к Черчесову с колоссальным уважением», — приводит отрывок из автобиографии Акинфеева Sport24.