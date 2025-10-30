Журналист Казаков: Черчесов удивительно системный и удивительно человечный

Известный журналист Илья Казаков отреагировал на слова голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева о главном тренере «Ахмата» Станиславе Черчесове, с которым они ранее вместе работали в сборной России.

«Опровергая мифы… Я необъективен, поскольку дружим лет 20. Поэтому просто скажу — Черчесов удивительно системный и удивительно человечный», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Черчесов ранее работал в ряде команд, среди которых московские «Спартак» и «Динамо», за рубежом он возглавлял польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош». Сборная России под руководством специалиста дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, переиграв в серии пенальти Испанию — 1:1 (4:3 пен.).