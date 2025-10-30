Скидки
Игрок ЦСКА Гаич: пересматриваю наши голы и приятно удивляюсь, насколько мы быстрые

Крайний защитник ЦСКА Милан Гаич ответил, прибавил ли он в «физике» после прихода в клуб тренера Фабио Челестини.

«Предсезонный период под его руководством был довольно коротким, но мы смогли выжать из него максимум. Новый тренер – это новые требования, к которым мы быстро адаптировались, провели отличную работу и прибавили в этом компоненте. Когда пересматриваю наши голы, вижу, как я и Мойзес в одно время находимся в чужой штрафной, насколько мы быстро там оказываемся, это приятно удивляет. Мы уверены друг в друге. И если ты идёшь вперёд, понимаешь, что твой партнёр подстрахует и перекроет зону в случае обреза. Круто, что при Фабио мы можем меняться позициями по ходу игры, это наше преимущество», — сказал Гаич в интервью пресс-службе ЦСКА.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

