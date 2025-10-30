Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На руке у Лучано Спаллетти, возглавившего «Ювентус», есть татуировка, посвящённая «Наполи»

На руке у Лучано Спаллетти, возглавившего «Ювентус», есть татуировка, посвящённая «Наполи»
Комментарии

Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти в 2023 году сделал на руке татуировку, посвящённую победе «Наполи» в чемпионате Италии сезона-2022/2023.

Фото: Социальные сети Валентино Руссо

Татуировка выполнена в таком стиле, что логотип «Наполи» и итальянский флаг с цифрой 3 выглядывают из рвущейся кожи главного тренера неаполитанцев. В 2023 году Спаллетти впервые в своей карьере выиграл чемпионат Италии. До этого момента неаполитанский клуб не побеждал в Серии A 33 года.

66-летний специалист занимал должность главного тренера «Наполи» с 2021 по 2023 год. Контракт итальянского тренера с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Материалы по теме
Официально
«Ювентус» объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android