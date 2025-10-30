На руке у Лучано Спаллетти, возглавившего «Ювентус», есть татуировка, посвящённая «Наполи»

Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти в 2023 году сделал на руке татуировку, посвящённую победе «Наполи» в чемпионате Италии сезона-2022/2023.

Фото: Социальные сети Валентино Руссо

Татуировка выполнена в таком стиле, что логотип «Наполи» и итальянский флаг с цифрой 3 выглядывают из рвущейся кожи главного тренера неаполитанцев. В 2023 году Спаллетти впервые в своей карьере выиграл чемпионат Италии. До этого момента неаполитанский клуб не побеждал в Серии A 33 года.

66-летний специалист занимал должность главного тренера «Наполи» с 2021 по 2023 год. Контракт итальянского тренера с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

