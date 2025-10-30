Скидки
Сергей Семак высказался о сроках восстановления капитана «Зенита» Дугласа Сантоса

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о сроках восстановления травмированного капитана команды Дугласа Сантоса. Бразильский защитник получил повреждение перед матчем с московским «Динамо» (2:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Сергей Богданович, по поводу Дугласа Сантоса. Появилась информация в некоторых источниках, что он выбыл до конца календарного года. Насколько это соответствует действительности?
— Я не знаю, откуда берётся эта информация по Дугласу сейчас. После его повреждения он находится в состоянии покоя, а когда начнёт реабилитацию, будут видны конкретные даты его возвращения. Надеемся всё-таки, что он поможет нам, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»
