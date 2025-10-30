Сергей Семак высказался о сроках восстановления капитана «Зенита» Дугласа Сантоса

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о сроках восстановления травмированного капитана команды Дугласа Сантоса. Бразильский защитник получил повреждение перед матчем с московским «Динамо» (2:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

— Сергей Богданович, по поводу Дугласа Сантоса. Появилась информация в некоторых источниках, что он выбыл до конца календарного года. Насколько это соответствует действительности?

— Я не знаю, откуда берётся эта информация по Дугласу сейчас. После его повреждения он находится в состоянии покоя, а когда начнёт реабилитацию, будут видны конкретные даты его возвращения. Надеемся всё-таки, что он поможет нам, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».