Тульский «Арсенал» победил «Факел» и вышел в плей-офф Кубка России

Завершился матч 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

На 32-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлёв отправил мяч в собственные ворота. На 42-й минуте полузащитник воронежцев Нури Абдоков восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте хавбек гостей Игорь Горбунов вновь вывел «пушкарей» вперёд. На 80-й минуте форвард «Факела» Николай Гиоргобиани забил второй мяч своей команды и сделал счёт равным. На 90-й минуте отличился полузащитник «канониров» Данил Липовой.

Таким образом, «Арсенал» вышел в плей-офф Пути регионов, где на первом этапе сыграет с казанским «Рубином». «Факел» завершил выступление в турнире.