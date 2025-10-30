Скидки
Главная Футбол Новости

Факел — Арсенал Тула, результат матча 30 октября 2025, счёт 2:3, 6-й раунд Пути регионов Кубка России — 2025/2026

Тульский «Арсенал» победил «Факел» и вышел в плей-офф Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Журавлёв – 32'     1:1 Абдоков – 42'     1:2 Горбунов – 58'     2:2 Гиоргобиани – 80'     2:3 Липовой – 90'    

На 32-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлёв отправил мяч в собственные ворота. На 42-й минуте полузащитник воронежцев Нури Абдоков восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте хавбек гостей Игорь Горбунов вновь вывел «пушкарей» вперёд. На 80-й минуте форвард «Факела» Николай Гиоргобиани забил второй мяч своей команды и сделал счёт равным. На 90-й минуте отличился полузащитник «канониров» Данил Липовой.

Таким образом, «Арсенал» вышел в плей-офф Пути регионов, где на первом этапе сыграет с казанским «Рубином». «Факел» завершил выступление в турнире.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
