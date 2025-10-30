Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрик Виейра может быть уволен с поста главного тренера «Дженоа» — Football Italia

Патрик Виейра может быть уволен с поста главного тренера «Дженоа» — Football Italia
Комментарии

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра может покинуть свой пост из-за текущих результатов команды. Об этом сообщает Football Italia.

Италия — Серия А . 10-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, матчи с «Сассуоло» 3 ноября и с «Фиорентиной» 9 ноября могут стать решающими для специалиста.

На данный момент «Дженоа» с тремя очками замыкает турнирную таблицу итальянской Серии А. В нынешней кампании команда из Генуи ещё не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Виейра возглавил клуб из Генуи в конце ноября 2024 года. Под его руководством команда финишировала на 13-м месте в прошлом сезоне чемпионата Италии.

Материалы по теме
«Дженоа» потерял Эстигора, у защитника диагностировали перелом ребра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android