Патрик Виейра может быть уволен с поста главного тренера «Дженоа» — Football Italia

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра может покинуть свой пост из-за текущих результатов команды. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, матчи с «Сассуоло» 3 ноября и с «Фиорентиной» 9 ноября могут стать решающими для специалиста.

На данный момент «Дженоа» с тремя очками замыкает турнирную таблицу итальянской Серии А. В нынешней кампании команда из Генуи ещё не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Виейра возглавил клуб из Генуи в конце ноября 2024 года. Под его руководством команда финишировала на 13-м месте в прошлом сезоне чемпионата Италии.