Патрик Виейра может быть уволен с поста главного тренера «Дженоа» — Football Italia
Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра может покинуть свой пост из-за текущих результатов команды. Об этом сообщает Football Italia.
Италия — Серия А . 10-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По данным источника, матчи с «Сассуоло» 3 ноября и с «Фиорентиной» 9 ноября могут стать решающими для специалиста.
На данный момент «Дженоа» с тремя очками замыкает турнирную таблицу итальянской Серии А. В нынешней кампании команда из Генуи ещё не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Виейра возглавил клуб из Генуи в конце ноября 2024 года. Под его руководством команда финишировала на 13-м месте в прошлом сезоне чемпионата Италии.
21:52Егор Бабурин ушёл из московского «Торпедо» Официально
