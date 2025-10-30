Скидки
«Ливерпуль» может побороться с «Ман Сити» за игрока сборной Англии — Caught Offside

«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» входят в число клубов, внимательно следящих за защитником сборной Англии и «Астон Виллы» Эзри Консой. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, бирмингемский клуб не хочет продавать 28-летнего футболиста, однако может быть вынужден сделать это из-за необходимости соответствия правилам финансового фэйр-плей. Подчёркивается, что «Астон Вилла» оценивает защитника в £ 40-45 млн.

За сборную Англии Конса провёл 16 матчей во всех турнирах.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Арне Слот: у «Ливерпуля» и с игроками старта было не много побед над «Кристал Пэлас»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Новости. Футбол
