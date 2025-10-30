Скидки
Главная Футбол Новости

Определились все пары первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России — 2025/2026

Определились все пары первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России — 2025/2026
Комментарии

Сегодня, 30 октября, определились все пары первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данной стадии. Матчи пройдут 25-27 ноября.

Расписание первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России — 2025/2026:

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»;
«Арсенал» Тула — «Рубин»;
«Торпедо» Москва — «Балтика»;
«Нефтехимик» — «Ростов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлогоднего розыгрыша армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одолели соперника со счётом 4:3

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
