Определились все пары первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 30 октября, определились все пары первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данной стадии. Матчи пройдут 25-27 ноября.

Расписание первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России — 2025/2026:

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»;

«Арсенал» Тула — «Рубин»;

«Торпедо» Москва — «Балтика»;

«Нефтехимик» — «Ростов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлогоднего розыгрыша армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одолели соперника со счётом 4:3