Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 30 октября

Сегодня, 30 октября, в рамках шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей шестого раунда Пути регионов Кубка России на 30 октября:

«Уфа» — «Нефтехимик» — 1:1 (1:3 пен.);

«Факел» — «Арсенал» Тула — 2:3.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).