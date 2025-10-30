Нападающий «Ромы» Фергюсон из-за травмы не сыграет в ближайших матчах команды
Поделиться
Ирландский нападающий «Ромы» Эван Фергюсон, права на которого принадлежат клубу «Брайтон энд Хоув Альбион», из-за травмы пропустит ближайшие матчи команды. Об этом сообщает Pazzi Di Fanta.
Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Парма
Парма
1:0 Эрмосо – 63' 2:0 Довбик – 81' 2:1 Чиркати – 86'
Игрок получил повреждение в матче 9-го тура Серии А с «Пармой» (2:1), из-за этого покинул поле на седьмой минуте игры. Медицинское обследование выявило у ирландца растяжение связок правой лодыжки. На данный момент неизвестно, на какой срок выбыл нападающий. Для уточнения информации ему придётся пройти дополнительные обследования.
К этому моменту Фергюсон провёл за римлян 10 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
22:22
-
22:11
-
22:06
-
21:59
-
21:55
-
21:52Егор Бабурин ушёл из московского «Торпедо» Официально
-
21:42
-
21:40
-
21:33
-
21:31
-
21:28
-
21:23
-
21:23
-
21:00
-
20:59
-
20:50
-
20:48
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:27
-
20:17
-
20:11
-
20:09
-
19:59
-
19:49
-
19:40
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:18
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:48