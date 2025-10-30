Нападающий «Ромы» Фергюсон из-за травмы не сыграет в ближайших матчах команды

Ирландский нападающий «Ромы» Эван Фергюсон, права на которого принадлежат клубу «Брайтон энд Хоув Альбион», из-за травмы пропустит ближайшие матчи команды. Об этом сообщает Pazzi Di Fanta.

Игрок получил повреждение в матче 9-го тура Серии А с «Пармой» (2:1), из-за этого покинул поле на седьмой минуте игры. Медицинское обследование выявило у ирландца растяжение связок правой лодыжки. На данный момент неизвестно, на какой срок выбыл нападающий. Для уточнения информации ему придётся пройти дополнительные обследования.

К этому моменту Фергюсон провёл за римлян 10 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.