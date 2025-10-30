Скидки
19:30 Мск
Нападающий «Ромы» Фергюсон из-за травмы не сыграет в ближайших матчах команды

Комментарии

Ирландский нападающий «Ромы» Эван Фергюсон, права на которого принадлежат клубу «Брайтон энд Хоув Альбион», из-за травмы пропустит ближайшие матчи команды. Об этом сообщает Pazzi Di Fanta.

Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Парма
Парма
1:0 Эрмосо – 63'     2:0 Довбик – 81'     2:1 Чиркати – 86'    

Игрок получил повреждение в матче 9-го тура Серии А с «Пармой» (2:1), из-за этого покинул поле на седьмой минуте игры. Медицинское обследование выявило у ирландца растяжение связок правой лодыжки. На данный момент неизвестно, на какой срок выбыл нападающий. Для уточнения информации ему придётся пройти дополнительные обследования.

К этому моменту Фергюсон провёл за римлян 10 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

