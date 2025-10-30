Щенсны: лучшие вратари в истории? Буффон, Яшин, Нойер, Чех и я!

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны ответил, кого из голкиперов он считает лучшими в истории футбола.

«Назову в таком порядке: Буффон, Лев Яшин, Мануэль Нойер, Петр Чех… ну и я, а почему бы нет?» — приводит слова Щенсного AS.

Польский вратарь выступает за «Барселону» с октября 2024 года. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

