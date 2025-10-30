Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» проиграл «Сочи» (2:4) в РПЛ, более чем в два раза превзойдя соперника по xG

«Ахмат» проиграл «Сочи» (2:4) в РПЛ, более чем в два раза превзойдя соперника по xG
Комментарии

Грозненский «Ахмат» в два с лишним раза опередил «Сочи» по ожидаемым голам в очном матче в рамках 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где клуб из столицы Чечни потерпел поражение (2:4). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

Как сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале, показатель ожидаемых голов «Сочи» в игре с чеченской командой составил 0,9. Число ожидаемых голов хозяев поля в свою очередь равнялось 2,4, что является вторым показателем среди всех команд в завершившемся туре.

«Ахмат» с 16 очками в 13 играх занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» располагается на 14-й строчке в РПЛ. На счету «горожан» восемь набранных очков.

Материалы по теме
Феноменальное завершение тура РПЛ! «Сочи» ошарашил Черчесова четырьмя голами! Видео
Феноменальное завершение тура РПЛ! «Сочи» ошарашил Черчесова четырьмя голами! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android