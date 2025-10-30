«Ахмат» проиграл «Сочи» (2:4) в РПЛ, более чем в два раза превзойдя соперника по xG

Грозненский «Ахмат» в два с лишним раза опередил «Сочи» по ожидаемым голам в очном матче в рамках 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где клуб из столицы Чечни потерпел поражение (2:4). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Как сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале, показатель ожидаемых голов «Сочи» в игре с чеченской командой составил 0,9. Число ожидаемых голов хозяев поля в свою очередь равнялось 2,4, что является вторым показателем среди всех команд в завершившемся туре.

«Ахмат» с 16 очками в 13 играх занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» располагается на 14-й строчке в РПЛ. На счету «горожан» восемь набранных очков.