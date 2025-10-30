Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Бабурин ушёл из московского «Торпедо»

Егор Бабурин ушёл из московского «Торпедо»
Комментарии

Вратарь Егор Бабурин покинул московское «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и 32-летний голкипер Егор Бабурин договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Егор Бабурин выступал за чёрно-белых с июля 2022 года. В его активе 71 матч за «Торпедо», 19 из которых «на ноль».

В сезоне-2024/2025 Бабурин занял с командой второе место в Первой лиге.

Егор, благодарим за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу! Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере», — сказано на официальном сайте московского «Торпедо».

На данный момент чёрно-белые находятся на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Материалы по теме
Радимов: хорошо, что «Торпедо» не выступает в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android