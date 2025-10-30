Спаллетти, возглавивший «Ювентус», ранее отказался от работы в клубе АПЛ — Романо

Тренер Лучано Спаллетти, возглавивший туринский «Ювентус», мог продолжить карьеру в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сообщается, что у итальянского специалиста также была возможность возглавить «Аль-Иттихад», который выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Лучано не захотел работать с «лесниками» из-за их непросто турнирного положения, хотя в финансовом плане этот вариант был даже более выгодным для тренера, чем «бьянконери». При выборе нового места работы Спалетти интересовал прежде всего сам проект, а не величина оклада.

После девяти туров Серии А «Ювентус» набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.