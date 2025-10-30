Скидки
«Реал» может перехватить трансферную цель «Барселоны» из Ла Лиги — Торелло

«Барселона» может усилить состав нападающим «Леванте» Карлом Эйонгом грядущей зимой. Сам футболист хочет перейти в каталонский клуб в январе и остаться играть за нынешнюю команду до лета на правах аренды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

При этом, как сообщает Marca со ссылкой на журналиста Роджера Торелло, помимо сине-гранатовых, 22-летний игрок также интересен мадридскому «Реалу», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу».

Подчёркивается, что «Барселона» видит в Эйонге замену для 37-летнего форварда Роберта Левандовского, чей контракт заканчивается по окончании сезона. В контракте камерунца есть пункт об отступных для клубов Ла Лиги в размере € 30 млн и € 40 млн — для команд из АПЛ.

В нынешнем сезоне Эйонг принял участие в 10 матчах чемпионата Испании, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

