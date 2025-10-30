Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определилась вся сетка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России — 2025/2026

Определилась вся сетка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 октября, определилась полная сетка Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В раунде плей-офф продолжат выступления 16 команд. 12 из них представляют Мир Российскую Премьер-Лигу, четыре — Лигу Pari.

Путь РПЛ:

«Спартак» Москва — «Локомотив»;
«Зенит» — «Динамо» Москва;
«Динамо» Махачкала — ЦСКА;
«Оренбург» — «Краснодар».

Путь регионов:

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»;
«Арсенал» Тула — «Рубин»;
«Торпедо» Москва — «Балтика»;
«Нефтехимик» — «Ростов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлогоднего розыгрыша армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одолели соперника со счётом 4:3

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Капризов против Малкина, ЦСКА — «Пари НН», «Локо» — СКА и баскетбол
Топ-события пятницы: Капризов против Малкина, ЦСКА — «Пари НН», «Локо» — СКА и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android