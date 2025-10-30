Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определилась вся сетка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 30 октября, определилась полная сетка Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В раунде плей-офф продолжат выступления 16 команд. 12 из них представляют Мир Российскую Премьер-Лигу, четыре — Лигу Pari.

Путь РПЛ:

«Спартак» Москва — «Локомотив»;

«Зенит» — «Динамо» Москва;

«Динамо» Махачкала — ЦСКА;

«Оренбург» — «Краснодар».

Путь регионов:

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»;

«Арсенал» Тула — «Рубин»;

«Торпедо» Москва — «Балтика»;

«Нефтехимик» — «Ростов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлогоднего розыгрыша армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одолели соперника со счётом 4:3