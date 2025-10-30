Определилась вся сетка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 30 октября, определилась полная сетка Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В раунде плей-офф продолжат выступления 16 команд. 12 из них представляют Мир Российскую Премьер-Лигу, четыре — Лигу Pari.
Путь РПЛ:
«Спартак» Москва — «Локомотив»;
«Зенит» — «Динамо» Москва;
«Динамо» Махачкала — ЦСКА;
«Оренбург» — «Краснодар».
Путь регионов:
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»;
«Арсенал» Тула — «Рубин»;
«Торпедо» Москва — «Балтика»;
«Нефтехимик» — «Ростов».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлогоднего розыгрыша армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одолели соперника со счётом 4:3