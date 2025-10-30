Гаич поделился воспоминаниями об игре в одной команде с Малкомом в «Бордо»

Крайний защитник ЦСКА Милан Гаич вспомнил, как играл вместе с экс-нападающим «Зенита» Малкомом в составе «Бордо».

«Да-да, в том сезоне я провёл много матчей. Мне было приятно взаимодействовать с игроком такого уровня. Я латераль, он правый нападающий. У нас было хорошее взаимопонимание. Уже будучи в чемпионате России, мы вспоминали наши матчи во Франции. Ну как вспоминали, скорее пытались, потому что между нами всё-таки есть языковой барьер. Он учил французский, может что-то сказать, но немного», — сказал Гаич в интервью пресс-службе ЦСКА.

Гаич являлся футболистом «Бордо» с 2015 по 2019 год. За этот период защитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и сделал один ассист. Малком выступал в составе французского клуба с 2016 по 2018 год. Он отметился 23 голами и 16 результативными передачами в 96 встречах.

