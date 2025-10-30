Скидки
Никлас Зюле может покинуть дортмундскую «Боруссию» следующим летом — Ruhr Nachrichten

Дортмундская «Боруссия» не планирует продлевать контракт с защитником Никласом Зюле. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. По данным источника, дортмундцы приняли решение не предлагать игроку продление сотрудничества. Зюле зарабатывает в год около € 14 млн в год, что является одной из причин, по которой «шмели» хотят расстаться с защитником. Нынешняя игровая форма Никласа также вызывает у руководства вопросы относительно целесообразности пролонгации договора.

Зюле принял участие лишь в трёх матчах нынешнего клубного сезона. Его текущая рыночная стоимость составляет € 8 млн.

