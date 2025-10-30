Скидки
Семак оценил календарь «Зенита», в котором две игры с «Динамо» и матч с «Локо» идут подряд

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о серии матчей сине-бело-голубых с московскими клубами. В 13-м туре 26 октября команда победила «Динамо» (2:1), в 14-м туре 1 ноября сыграет с «Локомотивом», а 5 ноября — снова с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
— Сергей Богданович, сейчас такой период в сезоне, когда у «Зенита» несколько матчей с большими вывесками: «Динамо», «Локомотив», потом снова «Динамо». С одной стороны, не нужно лишний раз настраивать игроков, с другой — такие матчи много сил и эмоций забирают. Как этот баланс сохранить, на ваш взгляд?
— Думаю, таких отрезков много в течение всего чемпионата. В начале сезона у нас был сложный календарь, сейчас снова серия матчей с лидерами нашего футбола. Думаю, такие игры проводить интересно. Посмотрим, насколько интересными получатся эти матчи. С «Динамо» вышла эмоциональная, достаточно открытая игра — посмотрим, как сложится с «Локомотивом». Другая игра, другая команда. Посмотрим, насколько мы сумеем хорошо подготовиться, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»
