Верратти ответил, почему «ПСЖ» не смог выиграть Лигу чемпионов при Месси, Мбаппе и Неймаре

Бывший полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти ответил, почему парижский клуб не смог выиграть трофей Лиги чемпионов при наличии в составе нападающих Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

«Именно это и делает футбол прекрасным. Дело не только в покупке игроков и победах. Та команда «ПСЖ» была серьёзным проектом, и они [Месси, Мбаппе и Неймар] помогли клубу вырасти. У нас было много звёздных игроков, но нам как команде чего-то не хватало. А это очень важно в современном футболе», — сказал Верратти в интервью Marca.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Неймар выступал за парижский клуб с 2017 по 2023 год. Мбаппе был футболистом французского гранда с 2018 по 2024 год.

Материалы по теме Официально Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ из-за травмы выбыл на несколько недель

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: