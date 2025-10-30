Николай Писарев: Жедсон Фернандеш и Барко — игроки одной позиции, это проблема «Спартака»

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, с размещением на поле каких игроков у «Спартака», по его мнению, возникают проблемы.

«У «Спартака» уже произошла проблема с заменой Барко в матче с «Оренбургом». Его заменили в перерыве. Жедсон [Фернандеш] и Барко — игроки одной позиции. Станкович пытается их найти вдвоём, это не получается. Они оба правши, их будет тянуть левой «восьмёркой». Их сложно развести. Вот как сделал Семак с Луисом Энрике и Глушенковым — он просто поставил Максима на его любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. То же самое здесь — они два лидера, правоногих и хотят играть на этой позиции. Считаю, это большая проблема «Спартака». Как её будет решать Станкович — вопрос», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».