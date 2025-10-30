Сакки заступился за Камарду, который не реализовал пенальти в матче с «Наполи»

Известный итальянский тренер Арриго Сакки полагает, что не следует критиковать 17-летнего нападающего «Милана» Франческо Камарду, на правах аренды выступающего за «Лечче», за нереализованный пенальти в матче 9-го тура Серии А с «Наполи» (0:1).

«Образ Камарды, тоскующего на скамейке запасных после промаха «с точки» и из-за забитого гола игрока неаполитанцев Ангиссы, показывает, что футбол прекрасен и удивителен, а ещё в данном случае он полон разочарований, слёз и боли.

Всегда говорю, что футбол — это отражение жизни: всё происходит не только на поле, но и за его пределами. Не стоит винить кого-либо за промах с пенальти. Я видел, как даже величайшие игроки не забивали с пенальти: от Пеле до Марадоны, от Месси до Баджо. Представьте, если бы я был удивлен тем, что удар Камарды был отражён, представьте, если бы я хотя бы помыслил сказать, что поражение «Лечче» произошло по его вине.

Камарда — молодой и талантливый парень, приносящий радость болельщикам, не отрицаю такой вариант, при котором он скоро станет одним из ключевых игроков сборной. Зачем же нам его списывать со счетов? Из-за незабитого пенальти? Пожалуйста, давайте не будем заниматься ерундой.

Я проиграл Бразилии в финале чемпионата мира — 1994 по пенальти, но я никогда не думал, чтобы указывать пальцем на тех, кто промахнулся. Напротив, когда я вернулся в раздевалку, собрал команду, у ребят на глазах были слёзы, я сказал им, что для меня они герои, что они отдали всё ради мечты. Всё было не зря. Говорил искренне. Прекрасно понимаю разочарование Камарды, но хочу сказать ему, что он не должен позволять этому сломить его и, прежде всего, не должен прислушиваться к голосам, комментариям, шёпоту и возможным спорам.

Искренне надеюсь, что никто даже не подумает предложить Камарде больше никогда не бить с пенальти. Это было бы поистине непростительной ошибкой. В такой ситуации считаю, нужно поступить ровно наоборот: при следующем пенальти отдать мяч Камарде и сказать ему: «Давай, не волнуйся. А если снова промахнёшься — ничего страшного», — написал Сакки в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.