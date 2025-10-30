Щенсны рассказал, как ему удалось отбить удар Мбаппе с пенальти в «эль класико»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о подготовке к пенальти перед играми. В частности, как он отразил 11-метровый удар нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в «эль класико» (2:1).

«Перед матчами я активно изучаю футболистов, бьющих с пенальти. Обычно смотрю 20 последних ударов с «точки» и пытаюсь найти закономерность. Иногда получаю информацию по их подготовке. Футболисты ведут себя по-разному в ответственные моменты матча, независимо от того, выигрывает команда или проигрывает. Стараюсь получить всю эту информацию, а затем полагаюсь на интуицию.

Он [Мбаппе] забил мне последний пенальти. Я был уверен в себе и знал, что он выберет ту же сторону. Затем остаётся только надеется, что ты угадал, у меня это получилось», — приводит слова Щенсного Marca.

