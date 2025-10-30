Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сити» намерен до конца года продлить контракт с обладателем «Золотого мяча» Родри — TBR

«Сити» намерен до конца года продлить контракт с обладателем «Золотого мяча» Родри — TBR
Комментарии

«Манчестер Сити» возобновил переговоры о продлении контракта с окружением опорного полузащитника Родри, заканчивающегося летом 2027 года. «Горожане» рассчитывают, что завершат процесс пролонгации трудового соглашения до конца нынешнего года. Обе стороны уверены, что им удастся договориться. Об этом сообщает TBR Football.

Родри выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В 2024 году он выиграл «Золотой мяч». За «горожан» полузащитник принял участие в 272 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«Нам нужно быть осторожными». Гвардиола высказался о сроках восстановления Родри

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android