«Сити» намерен до конца года продлить контракт с обладателем «Золотого мяча» Родри — TBR

«Манчестер Сити» возобновил переговоры о продлении контракта с окружением опорного полузащитника Родри, заканчивающегося летом 2027 года. «Горожане» рассчитывают, что завершат процесс пролонгации трудового соглашения до конца нынешнего года. Обе стороны уверены, что им удастся договориться. Об этом сообщает TBR Football.

Родри выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В 2024 году он выиграл «Золотой мяч». За «горожан» полузащитник принял участие в 272 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: