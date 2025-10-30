Скидки
«Не было даже намёка на диктатуру». Акинфеев — о сборной России на ЧМ-2018

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об атмосфере в сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове во время домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года, где национальная команда дошла до четвертьфинала.

«Черчесов всегда любил вовремя расставить точки, о чём бы ни заходила речь. Касательно тех же премиальных, мы, помню, приехали на первый сбор в Новогорск, собрались небольшим составом в комнате главного тренера, всё обсудили, после чего тема была закрыта и больше никогда не поднималась. Все функции внутри команды были распределены столь же чётко, каждый, кто входил в тренерский штаб, знал зону своей ответственности и чётко её придерживался.

Важно было и то, что Стас никогда не позволял себе показать, что что-то идёт не так. Даже когда на Кубке конфедераций мы из-за моей ошибки проиграли мексиканцам, да и потом, ближе к чемпионату мира, у команды пошла не самая приятная серия поражений и ничьих, постоянно слышали от тренера: «Всё нормально, всё идёт по плану, мы движемся вперёд, продолжаем набирать форму».

Интересно, что при всей чёткости и требовательности Черчесова в работе внутри команды не было даже намёка на диктатуру. По любому вопросу ты мог подойти к тренеру. Если у кого-то из игроков возникала необходимость съездить куда-то по делам или домой, подобные вопросы решались мгновенно.

Что до чисто рабочих отношений, если бы внутри сборной в тот период были какие-то скандалы или хотя бы незначительные трения, если бы игроки не доверяли тренеру, а тренер — игрокам, мы никогда не сыграли бы на домашнем чемпионате мира настолько удачно», — приводит отрывок из автобиографии Акинфеева Sport24.

