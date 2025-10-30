«Борнмут» хочет выкупить у «Милана» Алехандро Хименеса — Моретто

«Борнмут» изучает возможность выкупа прав на защитника «Милана» Алехандро Хименеса. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X.

Английский клуб впечатлён уровнем игры испанца и хотел бы оформить полноценный трансфер игрока.

Алехандро Хименес выступал за мадридский «Реал», «Милан» и «Талаверу». В стан «россонери» защитник перешёл в 2024 году. Состав «вишен» в рамках аренды он пополнил во время предыдущего летнего трансферного окна. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Хименеса составляет € 15 млн. Алехандро принял участие в семи матчах текущего клубного сезона.