«Это ваша последняя победа». «Барселона» желает реванша за проигрыш в «эль класико» — CR

«Барселона» приняла поражение в матче с мадридским «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги (1:2), однако в раздевалке команды считают, что они могли добиться лучшего результата на домашнем стадионе исторического соперника. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

По информации источника, сразу после игры, в раздевалке один из лидеров сине-гранатовых громко сказал: «Пускай наслаждаются. Это последний раз, когда они [«Реал»] победят нас в нынешнем сезоне».

Не раскрывается имя футболиста, сделавшего это заявление, однако подчёркивается, что обычно он не говорит подобных фраз. Данная речь была хорошо воспринята остальными товарищами по команде, которые верят, что способны вернуть лучшую форму в кратчайшие сроки.

В следующий раз команды встретятся в Ла Лиге в 35-м туре (10 мая).

