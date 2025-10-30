Скидки
Клопп лично звонил спортдиректору, которого хочет позвать в «РБ Зальцбург» — Плеттенберг

Бывший главный тренер «Ливерпуля», а ныне руководитель глобального футбольного направления концерна «Ред Булл» Юрген Клопп лично звонил спортивному директору «Хоффенхайма» Андреасу Шикеру. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, немец хочет видеть его на аналогичном посту в «Ред Булл Зальцбург».

В австрийском клубе Шикер, согласно идее Клоппа, должен заменить Рувена Шрёдера, который стал спортивным директором мёнхенгладбахской «Боруссии» 14 октября текущего года. По данным источника, несмотря на звонок Клоппа Шикеру, официальные переговоры между клубами пока не ведутся.

Сообщается, что Шикер предпочитает остаться в «Хоффенхайме», но многое теперь зависит от исхода ряда внутренних решений. Ранее 39-летний австриец был спортивным директором «Штурма».

Юрген Клопп высказался об игре «Ливерпуля» после трансферов Исака, Вирца и Экитике
