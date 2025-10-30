Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альба — о Месси: никогда бы не подумал, что буду играть с лучшим футболистом в истории

Альба — о Месси: никогда бы не подумал, что буду играть с лучшим футболистом в истории
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба подчеркнул важность того, что большую часть карьеры он играл в одной команде с нападающим Лионелем Месси.

«Я бы никогда не подумал, что буду играть с лучшим футболистом в истории. Для меня привилегия. Играл с ним практически всю свою карьеру. Мы продолжаем понимать друг друга», — сказал Альба в интервью Sport.es.

Месси и Альба являются выпускниками академии каталонского клуба. Они вместе выступали в составе взрослой команды «Барселоны» с 2012 по 2021 год. С 2023 года футболисты вместе играли за «Интер Майами». Альба решил завершить карьеру по окончании нынешнего сезона МЛС. Контракт Месси с «фламинго» рассчитан до конца 2028 года.

Материалы по теме
Верратти ответил, почему «ПСЖ» не смог выиграть Лигу чемпионов при Месси, Мбаппе и Неймаре

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android