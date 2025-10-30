Альба — о Месси: никогда бы не подумал, что буду играть с лучшим футболистом в истории

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба подчеркнул важность того, что большую часть карьеры он играл в одной команде с нападающим Лионелем Месси.

«Я бы никогда не подумал, что буду играть с лучшим футболистом в истории. Для меня привилегия. Играл с ним практически всю свою карьеру. Мы продолжаем понимать друг друга», — сказал Альба в интервью Sport.es.

Месси и Альба являются выпускниками академии каталонского клуба. Они вместе выступали в составе взрослой команды «Барселоны» с 2012 по 2021 год. С 2023 года футболисты вместе играли за «Интер Майами». Альба решил завершить карьеру по окончании нынешнего сезона МЛС. Контракт Месси с «фламинго» рассчитан до конца 2028 года.

