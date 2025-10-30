Скидки
Матвей Сафонов посетил концерт комика Ивана Усовича в Париже

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов посетил концерт белорусского комика Ивана Усовича в Париже. Об этом рассказал сам футболист, опубликовав 10-секундное видео с юмористом.

«На днях ходили на стендап Вани Усовича. Мне очень понравилось, классный материал, уютная небольшая театральная площадка и куча хорошего настроения. После прогулялись мимо башни и поужинали. В общем, прекрасный вечер, хорошее напоминание нам с Маришей, что стоит чаще выходить в Париже на всевозможные мероприятия», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин 14 раз попадал в заявку парижан, но ни разу не появлялся на поле в матчах за клуб.

