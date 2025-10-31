Щенсны: Роналду — самый известный человек в моих контактах, но звонить ему я не буду!

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду является самым известным человеком в списке его контактов в телефоне.

– Кто самый известный человек в вашем списке контактов? Позвоните ему!

– Криштиану Роналду. Но звонить ему я не буду! Просто поверьте, что его номер есть в моём телефоне (улыбается), — приводит слова Щенсного Barca Universal на своей странице в социальной сети X.

Роналду и Щенсны вместе выступали в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. За туринский клуб польский голкипер провёл 252 матча во всех турнирах. Роналду сыграл 134 встречи во всех соревнованиях.

