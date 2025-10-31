Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Щенсны: Роналду — самый известный человек в моих контактах, но звонить ему я не буду!

Щенсны: Роналду — самый известный человек в моих контактах, но звонить ему я не буду!
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду является самым известным человеком в списке его контактов в телефоне.

– Кто самый известный человек в вашем списке контактов? Позвоните ему!
– Криштиану Роналду. Но звонить ему я не буду! Просто поверьте, что его номер есть в моём телефоне (улыбается), — приводит слова Щенсного Barca Universal на своей странице в социальной сети X.

Роналду и Щенсны вместе выступали в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. За туринский клуб польский голкипер провёл 252 матча во всех турнирах. Роналду сыграл 134 встречи во всех соревнованиях.

Материалы по теме
Щенсны рассказал, как ему удалось отбить удар Мбаппе с пенальти в «эль класико»

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android