Агенты игрока ЦСКА Алвеса начали работу над его переходом в топ-лиги Европы — Trivela

Агенты 20-летнего полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса уже начали работу над трансфером футболиста в топовые чемпионаты Европы. Они наблюдают за интересом к бразильскому игроку со стороны других европейских команд. Об этом сообщает Trivela.

Алвес перешёл в московский клуб из «Сан-Паулу» минувшим летом. За этот период защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

