«Ювентус» показал первый день Лучано Спаллетти в качестве главного тренера команды

Комментарии

Пресс-служба туринского «Ювентуса» опубликовала кадры первого дня пребывания нового главного тренера клуба Лучано Спаллетти на своём посту. В туринской команде бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» сменил Игора Тудора, под руководством которого клуб начинал сезон.

Фото: ФК «Ювентус»

Фото: ФК «Ювентус»

Во время своего первого дня в новой команде Спаллетти посетил базу клуба, а также поприветствовал некоторых игроков. В фотоотчёт попал кадр с рукопожатием между итальянским специалистом и бразильским защитником туринцев Бремером.

Фото: ФК «Ювентус»

Спаллетти возглавлял сборную Италии с сентября 2023-го по июнь 2025 года, после чего специалист оставался безработным. Последним клубом в карьере итальянца оставался «Наполи».

