«Лацио» не смог обыграть «Пизу» в матче 9-го тура Серии А

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Пиза» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Матч закончился со счётом 0:0.

После девяти туров итальянской Серии А «Пиза» набрала пять очков и занимает 17-е место. В свою очередь, римский клуб заработал 12 очков и располагается на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (21).

В следующем туре команда Альберто Джилардино встретится с «Торино». Матч состоится 2 ноября. Подопечные Маурицио Сарри сыграют с «Кальяри». Эта игра пройдёт 3 ноября.

