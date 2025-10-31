Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиза — Лацио, результат матча 30 октября 2025, счёт 0:0, 9-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» не смог обыграть «Пизу» в матче 9-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Пиза» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Матч закончился со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 9-й тур
30 октября 2025, четверг. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим

После девяти туров итальянской Серии А «Пиза» набрала пять очков и занимает 17-е место. В свою очередь, римский клуб заработал 12 очков и располагается на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (21).

В следующем туре команда Альберто Джилардино встретится с «Торино». Матч состоится 2 ноября. Подопечные Маурицио Сарри сыграют с «Кальяри». Эта игра пройдёт 3 ноября.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сарри — о старте сезона для «Лацио»: я хочу видеть вещи такими, какие они есть

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android